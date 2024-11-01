В Башкирии обход Нугуша станет асфальтовым

В Башкирии осуществляется ремонт обхода села Нугуш, где вместо гравийной дороги будет уложено асфальтное покрытие. Этот участок, который находится в Мелеузовском районе, соединяет дороги Басурмановка — Нугуш — Сергеевка и ведет к Нугушскому и Юмагузинскому водохранилищам, а также к оздоровительному лагерю «Горный воздух». Дорога пользуется высоким спросом на протяжении всего года, как отметили в башкирском управлении дорожного хозяйства.
Подрядная организация работает на участке длиной 2,9 км. В рамках контракта предусмотрено создание основания из инертных материалов и укладка двух слоев асфальтобетона. Общая стоимость работ составляет около 110,5 миллионов рублей. Это включает также установку дорожных и километровых знаков. Работы проводятся в соответствии с графиком. Они должны быть завершены к 30 ноября.
Фото: УДХ РБ.