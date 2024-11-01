В Башкирии обход Нугуша станет асфальтовым

В Башкирии осуществляется ремонт обхода села Нугуш, где вместо гравийной дороги будет уложено асфальтное покрытие. Этот участок, который находится в Мелеузовском районе, соединяет дороги Басурмановка — Нугуш — Сергеевка и ведет к Нугушскому и Юмагузинскому водохранилищам, а также к оздоровительному лагерю «Горный воздух». Дорога пользуется высоким спросом на протяжении всего года, как отметили в башкирском управлении дорожного хозяйства.