В Башкирии завершается осенняя обработка от грызунов

В Башкирии 18 ноября завершится осенняя обработка от грызунов, сообщили в Республиканском центре дезинфекции. С наступлением холодов грызуны начинают активнее мигрировать, поэтому для профилактики проводится специальная дератизация.

Регион, как и весь Урал, подвержен риску геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Эксперт Роспотребнадзора по РБ Эльвира Султанова отметила, что это заболевание может иметь серьезные осложнения, такие как токсический шок, отек мозга и другие серьезные состояния, в том числе летальный исход.

Основными переносчиками вируса являются рыжие полёвки, а также реже лесные и полевые мыши. Обработка от грызунов проводится дважды в год, весной и осенью. Для защиты небольших участков, например, дворов и частных домов, можно использовать дозированные препараты, разрешенные для бытового применения.

На данный момент вакцины против геморрагической лихорадки не существует. Эффективную защиту обеспечивают простые меры предосторожности – такие как ношение перчаток, масок и респираторов. Важно избегать вдыхания пыли, в которой могут находиться следы жизнедеятельности грызунов, как поясняют представители санитарных служб.