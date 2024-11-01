В Уфе простились с ветераном башкирского радио Нурией Абдуллиной

Сегодня в Уфе попрощались с ветераном башкирского радио, журналистом, певицей и композитором Нурией Абдуллиной. Она больше четверти века отдала служению профессии и любимому делу. На панихиде, которая прошла во дворе родной для нее телерадиокомпании, коллеги, близкие и друзья сказали много теплых слов о Нурие Насибулловне, отметив, что ее уход – большая потеря для культуры республики.

Вот так, с улыбкой на лице она здоровалась из студии много лет, хотя и знала: ее сейчас не видят. Зато слышат, и настроение она умела передавать по радиоволнам. И всегда была при параде – как настоящая артистка. Нурия Абдуллина так любила профессию, что как будто заходила к каждому в дом. Ее тепла хватало и на коллег.

Она умела поддерживать других, свои проблемы при этом скрывала. Внутри Нурии Насибулловны уживались и крепкий стержень, который помогал ей сопротивляться болезни, и женственная артистка, которая так любила цветы на концертах. Все ее песни были для народа, слова – об обычном, о житейском. Композиции авторства Нурии Абдуллиной пели и другие, она дарила их, и тут найдя к каждому подход.

Нурия Абдуллина родилась в 1957 году в Альшеевском районе. Получила образование в музыкально-педагогическом училище. С 1996 года Нурия Насибулловна вела радиопрограммы. Одной из самых рейтинговых стала передача «Гостевая» – каждый день, и это была ее задумка, она говорила в ней о разном. Один из проектов до сих пор в эфире радио «Юлдаш».