Жители Башкирии могут отдать голос за народного участкового

Полицейский из Абзелиловского района стал участником конкурса «Народный участковый – 2024».
Как сообщили в МВД, старший лейтенант полиции Мансур Муратшин стал победителем республиканского этапа. Более 95 тысяч граждан отдали свой голос за участкового из отдела МВД России по Абзелиловскому району. Теперь Мансур Муратшин представит республику на федеральном этапе.
Отдать свой голос за полицейского можно до 10 ноября по ссылке. Голосовать следует только с использованием своего аккаунта в «Яндексе» или «ВКонтакте». С каждого можно сделать выбор только один раз. Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется ежедневно в 12:00 (мск).
Фото: МВД по РБ.