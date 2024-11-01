Жители Башкирии могут отдать голос за народного участкового

Отдать свой голос за полицейского можно до 10 ноября по ссылке. Голосовать следует только с использованием своего аккаунта в «Яндексе» или «ВКонтакте». С каждого можно сделать выбор только один раз. Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется ежедневно в 12:00 (мск).