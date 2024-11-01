В МЧС Башкирии рассказали, как вести себя при атаке БПЛА

Региональное управление МЧС поделилось рекомендацией, как вести себя, если в небе замечен беспилотник. В этом случае необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. В здании нужно спуститься на нижние этажи, при этом не пользоваться лифтом. Если же перемещаетесь на автомобиле, то нужно как можно скорее покинуть его.
Напомним, накануне предприятия топливно-энергетического комплекса в Уфе подверглись атаке трех беспилотников. Жертв и разрушений нет, ситуация под контролем, сообщил глава республики.