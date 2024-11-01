В МЧС Башкирии рассказали, как вести себя при атаке БПЛА

Если вы находитесь в квартире, найдите место без окон между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Сядьте на пол. Ни в коем случае не подходите к окнам. После атаки при обнаружении БПЛА или его частей ни в коем случае ничего не трогайте и сразу же покиньте место, где нашли устройство. Незамедлительно сообщите о находке в 112. Назовите оператору свои ФИО и место обнаружения беспилотника.

Алик Шарафутдинов, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан