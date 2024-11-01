В УУНиТ начал работу региональный студенческий медиацентр

В Уфимском университете науки и технологий начал работу новый региональный студенческий медиацентр. Проект, созданный при поддержке Министерства образования и науки России, стартовал в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.

В состав программы входят более 150 представителей студенческих медиа из 60 российских вузов. На открытие медиацентра в Уфимском университете науки и технологий собрались желающие работать в средствах массовой информации.