В УУНиТ начал работу региональный студенческий медиацентр

В Уфимском университете науки и технологий начал работу новый региональный студенческий медиацентр. Проект, созданный при поддержке Министерства образования и науки России, стартовал в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.
В состав программы входят более 150 представителей студенческих медиа из 60 российских вузов. На открытие медиацентра в Уфимском университете науки и технологий собрались желающие работать в средствах массовой информации.
В день открытия студенты прослушали четыре образовательные лекции. В дальнейшем дискуссии будут проходить в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра. Те, кто присоединился к проекту, получат возможность посетить крупнейшие мероприятия страны и стать авторами публикаций на официальных информационных ресурсах Минобразования России.