В Башкирии филиал санатория «Акбузат» переехал в новое здание

Новый корпус и новые возможности. Филиал детского санатория «Акбузат» из Салавата переехал в живописный уголок республики. Теперь отдохнуть и получить лечение маленькие пациенты могут вместе с родителями.

Коллектив одного из отделений детского санатория «Акбузат» обрел новый дом. Теперь он находится в экологически чистом месте – на берегу реки Белой в Мелеузовском районе. В большом здании есть все условия для комфортного лечения.

Поправить свое здоровье приезжают сюда ребята из разных уголков республики. Отделение работает круглый год. Маленькие пациенты получают комплексные лечебные процедуры. Важно, что команда санатория занимается не только с детьми, но и работает с родителями, тем самым помогая улучшить взаимоотношения с детьми, лучше социализироваться в семье и обществе.