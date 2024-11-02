В Уфе прошла конференция, посвященная проблемам транспорта

Что еще нужно, чтобы пассажирам было комфортнее? В столице республики прошла научно-практическая конференция на тему «Механизмы оценки транспортной реформы». В ситуационном центре Уфы собрались представители власти, эксперты и аналитики, а также журналисты.

Мероприятие проходило при поддержке проектного офиса по транспорту Союза российских городов. В режиме видеоконференцсвязи выступили специалисты из разных регионов страны. Они поделились тем, как в их городах налажена работа с организацией транспортного сообщения и взаимодействие с населением.