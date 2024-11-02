В Башкирии прошли лекции о нравственности в рамках проекта «Православный маяк»

О традиционном воспитании говорили в Уфе и в Стерлитамаке в рамках проекта «Православный маяк». Известный лектор Ирина Медведева говорила о современных семьях, об особенностях развития детей и их психологии. Обсуждали понятие нравственности, а также тему «Что полезно, а что вредно воспитывать в детях».

К примеру, сейчас очень много говорят об успешности — перед детьми ставят порой высокие планки лидерства, первенства во всем, но важно учитывать особенности ребенка — ведь не каждому нужно быть руководителем или олимпийским чемпионом. И за двойки по отдельным предметам, рассказывает Ирина Медведева, не всегда нужно ругать: гуманитарии вправе быть ударниками в математике. Но самый главный вопрос в воспитании — нравственность.