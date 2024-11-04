Глава Башкирии поздравил жителей с Днём народного единства

Мы живем в непростое время. Каждый день жизнь испытывает нас на прочность, бросает нам вызовы. И только объединившись, мы сможем их преодолеть. Сегодня воины из Башкортостана защищают нашу Родину с оружием в руках. Все вместе мы продолжаем ковать победу в тылу. Каждый из нас на своем месте делает свою работу — лечит, учит детей, развивает экономику, укрепляет мощь нашей страны. Каждый — вне зависимости от национальности и вероисповедания. Единство народов нашей республики, всей России — главное наше богатство.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан