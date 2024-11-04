В Башкирии сотрудники МЧС рассказали, как спасти себя от пожара

Рекомендуется использовать автономный пожарный извещатель. Разъясняется жителям о необходимости использования дымовых пожарных извещателей, которые в случае пожара дома в ночное время извещают, например, о том или ином происшествии и позволяют людям быстро отреагировать.

Антон Васильев, государственный инспектор по пожарному надзору г. Уфы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан