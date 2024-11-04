В Башкирии сотрудники МЧС рассказали, как спасти себя от пожара

В Башкортостане в связи с ростом угрозы распространения пожаров спасатели обходят частный сектор. Сотрудники МЧС России и управления пожарной охраны Уфы проверяют у людей, как они оборудовали печки в своих домах, следят за состоянием электричества. А некоторым гражданам выдают пожарные извещатели.

На этих кадрах сгоревший дом в деревне Ибраево Кигинского района. Он принадлежит многодетной семье. В момент возгорания в нём находились две девочки, поскольку все остальные пребывали в гостях у соседей. Одна из них успела выбежать, тогда как другая не смогла спастись. Отец пытался вызволить её, но безуспешно, поскольку получил сильные ожоги в здании. Десятилетняя девочка погибла на месте.

А это уже последствия ликвидации пожара в Бураевском районе. В деревне Абдуллино загорелась баня, и огонь перекинулся на дом и гараж с автомобилем. Во время тушения спасатели обнаружили тело 20-летней девушки. В шоковом состоянии в больницу доставили парня с ожогами.

Чтобы предотвратить новые возгорания, сотрудники управления пожарной охраны Уфы и МЧС России обходят частный сектор в Ленинском районе. Уточняют и проверяют, какое отопление в строениях. Объясняют жителям технику безопасности и правила пользования электрооборудованием.

Рекомендуется использовать автономный пожарный извещатель. Разъясняется жителям о необходимости использования дымовых пожарных извещателей, которые в случае пожара дома в ночное время извещают, например, о том или ином происшествии и позволяют людям быстро отреагировать.

Антон Васильев, государственный инспектор по пожарному надзору г. Уфы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Спасатели во время обхода строений по улице Алтайской заглянули к пенсионерке Марьям Зариповой. Она — ребенок войны. И поэтому сотрудники управления пожарной охраны выдали ей извещатель. Объяснили принцип его работы и установки в помещении.

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В разговоре женщина поделилась личной историей. Её сын 30 лет назад погиб в результате пожара. Поэтому для неё и других членов семьи соблюдение всех техник безопасности — превыше всего.

Открыли дверь — всё, со всех сторон полыхнуло, спасти не смогли. 22 года ему было, вот было бы ему сейчас 52 года.

Марьям Зарипова

Также автономные извещатели бесплатно могут получить одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны. А также малоимущие, многодетные семьи. В их эффективности не раз убеждались собственники недвижимости. Когда пожарные оперативно приезжали на место, тушили огонь, спасали людей и имущество.

С начала года в Уфе произошло почти полторы тысячи пожаров, в которых погибло 26 человек. В сравнении с 2023-м наблюдается динамика по снижению числа возгораний. Наиболее частая причина их возникновения связана с несоблюдением правил эксплуатации электрооборудования и износа сетей, отмечают спасатели.

А еще неосторожное обращение с огнем. Важно не только не допускать, но и знать, как правильно и безопасно покидать горящее здание и тушить пламя, если есть в наличии огнетушитель. Потому что самое ценное и дорогое — это, конечно же, человеческая жизнь.

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