В Башкирии сотрудники МЧС рассказали, как спасти себя от пожара

В Башкортостане в связи с ростом угрозы распространения пожаров спасатели обходят частный сектор. Сотрудники МЧС России и управления пожарной охраны Уфы проверяют у людей, как они оборудовали печки в своих домах, следят за состоянием электричества. А некоторым гражданам выдают пожарные извещатели.
На этих кадрах сгоревший дом в деревне Ибраево Кигинского района. Он принадлежит многодетной семье. В момент возгорания в нём находились две девочки, поскольку все остальные пребывали в гостях у соседей. Одна из них успела выбежать, тогда как другая не смогла спастись. Отец пытался вызволить её, но безуспешно, поскольку получил сильные ожоги в здании. Десятилетняя девочка погибла на месте.
А это уже последствия ликвидации пожара в Бураевском районе. В деревне Абдуллино загорелась баня, и огонь перекинулся на дом и гараж с автомобилем. Во время тушения спасатели обнаружили тело 20-летней девушки. В шоковом состоянии в больницу доставили парня с ожогами.
Чтобы предотвратить новые возгорания, сотрудники управления пожарной охраны Уфы и МЧС России обходят частный сектор в Ленинском районе. Уточняют и проверяют, какое отопление в строениях. Объясняют жителям технику безопасности и правила пользования электрооборудованием.
Спасатели во время обхода строений по улице Алтайской заглянули к пенсионерке Марьям Зариповой. Она — ребенок войны. И поэтому сотрудники управления пожарной охраны выдали ей извещатель. Объяснили принцип его работы и установки в помещении.
В разговоре женщина поделилась личной историей. Её сын 30 лет назад погиб в результате пожара. Поэтому для неё и других членов семьи соблюдение всех техник безопасности — превыше всего.
Также автономные извещатели бесплатно могут получить одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны. А также малоимущие, многодетные семьи. В их эффективности не раз убеждались собственники недвижимости. Когда пожарные оперативно приезжали на место, тушили огонь, спасали людей и имущество.
С начала года в Уфе произошло почти полторы тысячи пожаров, в которых погибло 26 человек. В сравнении с 2023-м наблюдается динамика по снижению числа возгораний. Наиболее частая причина их возникновения связана с несоблюдением правил эксплуатации электрооборудования и износа сетей, отмечают спасатели.
А еще неосторожное обращение с огнем. Важно не только не допускать, но и знать, как правильно и безопасно покидать горящее здание и тушить пламя, если есть в наличии огнетушитель. Потому что самое ценное и дорогое — это, конечно же, человеческая жизнь.