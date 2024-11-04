Волонтёры из Башкирии отправили более 100 000 изделий в зону СВО

За два года волонтеры движения «Шьём и вяжем для Наших. Башкортостан» отправили бойцам более 100 тыс. изделий. Исходят из запросов ребят, которые обращаются напрямую. Выполнили уже порядка 770 заявок, в работе — 20. Сейчас активисты готовят теплые вещи и элементы обмундирования.

Отвозят гуманитарный груз на Донбасс также волонтеры. Ездят туда каждый месяц. Транспорт находят сами. На днях предстоит очередная поездка. Уфимские швеи наладили контакт и с больницами городов Красный Луч, Луганск, Донецк, Рубежное. Последняя отгрузка вещей была в ЛНР.

Также сейчас собирают гуманитарную помощь госпиталю г. Курска. На днях, например, получили посылки от храма «Благовещения Пресвятой Богородицы» из г. Благовещенска. Для непрерывного производства волонтёрам постоянно нужны ткани и фурнитура, а также помощники.