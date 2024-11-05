В Стерлитамакском районе благоустроили несколько объектов

Сразу несколько объектов благоустройства появились в Стерлитамакском районе в честь Дня народного единства. Так, в с. Айгулево открылся «Парк победы». Здесь построили детскую игровую площадку, прогулочные дорожки, высадили деревья. В следующем году озеленение продолжится.