Стало известно, когда в Башкирии начнут строить Евразийский музей кочевых цивилизаций

Глава Башкирии на совещании правительства в ЦУРе рассказал, когда начнётся строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Фото №1 - Стало известно, когда в Башкирии начнут строить Евразийский музей кочевых цивилизаций

Старт строительства музея запланирован на 2025 год. Радий Хабиров отметил, что первые работы начнутся уже летом.

При этом в окрестностях мавзолея Тура-хана, где появится музей, нет интернета. Как пояснил и.о. министра цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин, в ближайшем населенном пункте уже установлена вышка сотовой связи. В текущем году её планируют запустить в эксплуатацию.

Фото: bashinform.ru

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