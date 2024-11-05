Стало известно, когда в Башкирии начнут строить Евразийский музей кочевых цивилизаций

При этом в окрестностях мавзолея Тура-хана, где появится музей, нет интернета. Как пояснил и.о. министра цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин, в ближайшем населенном пункте уже установлена вышка сотовой связи. В текущем году её планируют запустить в эксплуатацию.