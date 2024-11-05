В Башкирии лесные пожары сократились в 10 раз

В Башкирии на 5 ноября состоялось оперативное совещание, на котором подвели итоги пожароопасного сезона 2024 года. Глава региона Радий Хабиров поблагодарил сотрудников МЧС, Госкомитета по ЧС и Минлесхоза за их труд в борьбе с лесными пожарами.

Снег выпал, природные пожары нам уже не страшны, но тем не менее, надо подвести итоги и посмотреть, что нужно на 2025 год. Уже сейчас начинайте готовиться к следующему сезону, мы не знаем, каким он будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов сообщил, что в этом году было зафиксировано 378 ландшафтных пожаров. Это лесные возгорания и пожары на сухой травянистой растительности на площади 191 гектар. При этом удалось предотвратить переход огня к населенным пунктам и объектам экономики.

По словам Латыпова, возбуждено 11 уголовных дел по фактам лесных пожаров, но по большому числу случаев были приняты решения об отказе в возбуждении дел. Космическое мониторирование зафиксировало 549 термических точек, из которых подтверждены 420, что свидетельствует о более чем двойном снижении. В период весенне-летних пожаров составлено 2175 протоколов об административных правонарушениях.

Марат Шарафутдинов, и.о. министра лесного хозяйства, отметил, что по сравнению с прошлым годом количество возгораний сократилось в 10 раз. Площадь, пройденная огнем — почти в 97 раз. Это соответствует целевым показателям, установленным президентом России, так как все лесные пожары были ликвидированы в течение первых суток.

Также в 2024 году было выявлено 45 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, и виновные понесли штрафы на сумму 3,2 миллиона рублей.

И.о. председателя Госкомитета по ЧС Кирилл Первов рассказал, что пожарный вертолет дважды использовался для мониторинга. Один раз — для тушения техногенного пожара. С момента его эксплуатации для борьбы с природными пожарами было совершено 365 водосбросов объемом более 1000 тонн.