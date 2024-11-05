В Башкирии определили самые пожароопасные районы

В Башкирии определили наиболее пожароопасные районы. В 2024 году ландшафтные пожары произошли в 50 муниципалитетах региона. Как сообщил и. о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов на оперативном совещании в Центре управления регионом, больше всего возгораний сухой растительности произошло в Чишминском, Бирском и Краснокамском районах, а также в городе Агидели.