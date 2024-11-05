Синоптики Башкирии прогнозируют обильный снегопад

Этой ночью в республике синоптики прогнозируют выпадение снега. Больше всего осадков ожидается по югу. А на дорогах гололедица, снежные накаты. Осадки уже становятся причиной ДТП. Так, сегодня утром на проспекте Салавата Юлаева внедорожник занесло, и он врезался в отбойник.
На дороге между Белорецком и Абзаково авария с участием двух фур затруднила движение транспорта. Грузовики развернуло на дороге.
Не повезло «Камазу» в Абзелиловском районе. Цистерну занесло в кювет. На помощь прибыла дорожная техника, ситуацию контролируют сотрудники ГАИ. Госавтоинспекторы просят всех водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, и быть предельно внимательными.