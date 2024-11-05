Синоптики Башкирии прогнозируют обильный снегопад

Этой ночью в республике синоптики прогнозируют выпадение снега. Больше всего осадков ожидается по югу. А на дорогах гололедица, снежные накаты. Осадки уже становятся причиной ДТП. Так, сегодня утром на проспекте Салавата Юлаева внедорожник занесло, и он врезался в отбойник.