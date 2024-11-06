Жители Хайбуллинского района получили награды в День народного единства

В Хайбуллинском районе прошли праздничные мероприятия в честь Дня народного единства, Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более 30 сотрудников разных отраслей получили почётные грамоты, звания и благодарности.

Кроме того, трое жителей были удостоены награды «Отцовская доблесть». Отдельно чествовали тружеников полей. Этот год был непростым, но тем не менее аграрии собрали достойный урожай. За многолетний и добросовестный труд механизатору Михаилу Чиннову было присуждено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан».