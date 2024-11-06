В Кугарчинском районе специалисты «Газпрома» зажгли ещё один Вечный огонь

Пламя Победы и вечной памяти зажгли в парке села Юмагузино Кугарчинского района. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Уфа» проделали большую работу. Сегодня уже 49 мемориалов по всей республике находятся на техобслуживании у газовиков.
Вечный огонь зажгли перед обелиском воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Юмагузино Кугарчинского района. Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» построили газопровод протяженностью более 125 метров, выполнили монтаж горелки и подключили его к сетям газоснабжения.
В годы Великой Отечественной войны защищать Родину ушли более 13 тысяч кугарчинцев. Многие из них не вернулись. И сегодня достойные мужи выполняют свой долг в спецоперации. Гости мероприятия вспоминали своих героев и благодарили их за великие подвиги.
Для всех юмагузинцев это большой праздник. Поэтому на церемонию зажжения Вечного огня пришли взрослые и дети. А весной соберутся снова здесь, чтобы отметить 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.