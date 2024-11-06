В Кугарчинском районе специалисты «Газпрома» зажгли ещё один Вечный огонь

Пламя Победы и вечной памяти зажгли в парке села Юмагузино Кугарчинского района. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Уфа» проделали большую работу. Сегодня уже 49 мемориалов по всей республике находятся на техобслуживании у газовиков.

Вечный огонь зажгли перед обелиском воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Юмагузино Кугарчинского района. Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» построили газопровод протяженностью более 125 метров, выполнили монтаж горелки и подключили его к сетям газоснабжения.

Работы были выполнены нашим филиалом. Совместно с администрацией мы уже запустили второй Вечный огонь на территории муниципалитета, в 2023 году запустили в селе Мраково. Рустям Исхаков, директор филиала «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

В годы Великой Отечественной войны защищать Родину ушли более 13 тысяч кугарчинцев. Многие из них не вернулись. И сегодня достойные мужи выполняют свой долг в спецоперации. Гости мероприятия вспоминали своих героев и благодарили их за великие подвиги.

Мой папа воевал, при штурме Кенигсберга был ранен, мама моя по военным дорогам прошла Польшу, Чехословакию, Венгрию победу в 45-м встретила в Германии. Я специально пришел в память о своих близких и родных. Мансур Абукаев, житель Юмагузино

У меня первый класс, 26 учеников, планирую в ближайшее время посетить Вечный огонь, показать, научить детей, что нужно уважать, чтить память наших дедов. Лариса Цырулина, учитель