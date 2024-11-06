В Кугарчинском районе специалисты «Газпрома» зажгли ещё один Вечный огонь

Пламя Победы и вечной памяти зажгли в парке села Юмагузино Кугарчинского района. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Уфа» проделали большую работу. Сегодня уже 49 мемориалов по всей республике находятся на техобслуживании у газовиков. 

Вечный огонь зажгли перед обелиском воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Юмагузино Кугарчинского района. Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» построили газопровод протяженностью более 125 метров, выполнили монтаж горелки и подключили его к сетям газоснабжения.

Работы были выполнены нашим филиалом. Совместно с администрацией мы уже запустили второй Вечный огонь на территории муниципалитета, в 2023 году запустили в селе Мраково.

Рустям Исхаков, директор филиала «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

В годы Великой Отечественной войны защищать Родину ушли более 13 тысяч кугарчинцев. Многие из них не вернулись. И сегодня достойные мужи выполняют свой долг в спецоперации. Гости мероприятия вспоминали своих героев и благодарили их за великие подвиги.

Мой папа воевал, при штурме Кенигсберга был ранен, мама моя по военным дорогам прошла Польшу, Чехословакию, Венгрию победу в 45-м  встретила в Германии. Я специально пришел в память о своих близких и родных.

Мансур Абукаев, житель Юмагузино

У меня первый класс, 26 учеников, планирую в ближайшее время посетить Вечный огонь, показать, научить детей, что нужно уважать, чтить память наших дедов.

Лариса Цырулина, учитель

Для всех юмагузинцев это большой праздник. Поэтому на церемонию зажжения Вечного огня пришли взрослые и дети. А весной соберутся снова здесь, чтобы отметить 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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