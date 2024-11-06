Проект телеканала БСТ «Башкирские каникулы» – финалист всероссийского конкурса

Проект телеканала БСТ «Башкирские каникулы» – в финале Национальной премии – Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия». Жюри во главе с деканом факультета журналистики МГУ Еленой Вартановой отметило работу коллег в номинации «Семейный туризм».

Выпуск программы о путешествии по Абзелиловскому району оценили признанные мэтры отечественной журналистики и медиаменеджеры. Церемония награждения победителей конкурса состоится 21 ноября в Москве.