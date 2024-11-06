В Уфе планируют закрыть Восточный выезд

В Уфе будет закрыт проезд по Восточному выезду. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото №1 - В Уфе планируют закрыть Восточный выезд

1 декабря с 02:00 до 04:00 проезд будет закрыт по направлению из Уфы в сторону федеральной трассы М-5. На участке будет проведён монтаж весогабаритных рамок.

Отмечается, что в обратном направлении движение будет осуществляться в штатном режиме.

Во время проведения данных работ необходимо перекрыть проезжую часть для того, чтобы обеспечить безопасность пользователей автомобильной дороги. Монтаж конструкций весогабаритных рамок будет проводиться в период наименьшего трафика — ночью в течение двух часов. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данное ограничение при планировании поездок.

Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ 

Фото: bashinform.ru

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