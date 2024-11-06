В Уфе планируют закрыть Восточный выезд

В Уфе будет закрыт проезд по Восточному выезду. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
1 декабря с 02:00 до 04:00 проезд будет закрыт по направлению из Уфы в сторону федеральной трассы М-5. На участке будет проведён монтаж весогабаритных рамок.
Отмечается, что в обратном направлении движение будет осуществляться в штатном режиме.
Во время проведения данных работ необходимо перекрыть проезжую часть для того, чтобы обеспечить безопасность пользователей автомобильной дороги. Монтаж конструкций весогабаритных рамок будет проводиться в период наименьшего трафика — ночью в течение двух часов. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данное ограничение при планировании поездок.
Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ