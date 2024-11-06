В Уфе устраняют последствия первого снегопада

Почти четверть от месячной нормы осадков выпала в Уфе. Городские коммунальные и жилищные службы в круглосуточном режиме расчищают город от снега. Основное внимание уделено улично-дорожной сети, в первую очередь – главным магистралям, а затем второстепенным дорогам.
Мосты, путепроводы и сложные участки дорог обрабатывают противогололедными материалами. В уборке улиц задействованы более 300 единиц техники и столько же сотрудников, а на дворовых территориях работает почти сотня спецмашин и более 800 дворников. Ведутся работы и на главных улицах города.
Оставить заявку на уборку снега можно на интерактивной карте «Уфа снежная». Также действует ситуационный центр на базе единой дежурной диспетчерской службы Уфы, куда можно обращаться по вопросам ЖКХ. Обратиться по поводу расчистки снега, если дом и территорию двора обслуживает УЖХ района, можно по номерам, указанным ниже.