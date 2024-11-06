В Уфе устраняют последствия первого снегопада

Почти четверть от месячной нормы осадков выпала в Уфе. Городские коммунальные и жилищные службы в круглосуточном режиме расчищают город от снега. Основное внимание уделено улично-дорожной сети, в первую очередь – главным магистралям, а затем второстепенным дорогам.

Мосты, путепроводы и сложные участки дорог обрабатывают противогололедными материалами. В уборке улиц задействованы более 300 единиц техники и столько же сотрудников, а на дворовых территориях работает почти сотня спецмашин и более 800 дворников. Ведутся работы и на главных улицах города.