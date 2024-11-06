В Уфе саженцы лип обработали садовым варом после повреждений

В Уфе саженцы лип, которые были повреждены при посадке, обработали садовым варом. На улице Достоевского 134 местная жительница заметила, что деревья выглядят не лучшим образом, и обратилась к мэру города с этой проблемой.
По информации Ильгизара Мухамедьянова, заместителя начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Кировского района, такие повреждения могут происходить при транспортировке и посадке крупных деревьев. В таких случаях необходимо обрабатывать места повреждений садовым варом. 4 ноября был осуществлён транспорт посадочного материала, а сами деревья высадили 5 ноября.
Фото: администрация Кировского района.