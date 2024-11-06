В Уфе на улице Пугачева стартовали работы по укладке асфальта

В Уфе на улице Пугачева от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента» идет укладка асфальта, которая будет завершена до 15 ноября.

По информации городской администрации, подрядная компания начала работы 5 ноября, укладывая верхний слой асфальтобетонного покрытия. После этого будет установлен нижний слой. В ходе работ движение автомобилей будет организовано по одной полосе в каждую сторону, что позволит сохранить проезд.

Вместе с асфальтированием также идет работа по модернизации энергосетей и связи — кабели будут прокладываться под землей. Параллельно устанавливаются водоотводные лотки для ливневой канализации.