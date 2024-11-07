В Башкирии после реконструкции открыли мемориал фронтовикам

В селе Первомайский Стерлибашевского района после реконструкции открыли мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. До этого на территории был один памятник. Сейчас рядом с ним установлены мемориальные плиты с именами фронтовиков, тружеников тыла.