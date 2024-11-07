В Башкирии после реконструкции открыли мемориал фронтовикам

В селе Первомайский Стерлибашевского района после реконструкции открыли мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. До этого на территории был один памятник. Сейчас рядом с ним установлены мемориальные плиты с именами фронтовиков, тружеников тыла.
Ремонт прошел по инициативе местных жителей, собравших 600 тысяч рублей. Помощь оказали муниципалитет и сельсовет. В итоге была облагорожена и территория вокруг мемориала. Место станет площадкой для проведения патриотических мероприятий.