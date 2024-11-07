В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируется ветер и мокрый снег

Согласно метеорологическим данным, сегодня ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Ветер будет умеренным, направленным с северо-запада, температура воздуха днем колебаться между -2 и -7°С.

В пятницу, 8 ноября, также ожидается небольшой снег. Ветер сменит направление на западный и юго-западный, умеренный, местами порывистый. Ночью воздух охладится до -4, -9°С, при прояснениях возможно падение температуры до -14°С. Днем будет от 0 до -5°С.

В субботу, 9 ноября, снова ожидается небольшой снег. В некоторых районах также возможен гололед. Ветер юго-западный, умеренный с порывами до сильного. Температура ночью будет в диапазоне -4, -9°С, а днем составит от -3 до +2°С.