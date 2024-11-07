В Уфе бойцу СВО фонд «Защитники Отечества» помог пройти бесплатную реабилитацию

В фонде «Защитники Отечества» ветерану СВО помогли пройти бесплатную реабилитацию. Урал Ибатуллин из Учалинского района ушёл на службу в начале спецоперации. Зимой получил ранение ноги и попал в госпиталь. Сейчас боец восстанавливается в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре. Также в фонде ему помогли с оформлением необходимых документов для получения выплат по инвалидности и приобрели протез.
В тот февральский день Урал Ибатуллин со своей группой решил осмотреть территорию вокруг расположения подразделения. Не заметив мину, он наступил на неё и, подорвавшись, потерял левую ступню. С ранением попал в Луганскую клиническую больницу, позже на самолёте его доставили в военный госпиталь в Анапе. На службу солдат ушёл вместе с отцом, однако домой вернулся уже один.
Как и многие тяжелораненые бойцы, Урал не верил, что сможет встать на ноги. Когда солдат лежал в госпитале, с ним связались координаторы фонда «Защитники Отечества». Помогли оформить документы для получения выплат по инвалидности и электронный сертификат на прохождение реабилитации, а также вручили протез, благодаря которому ветеран буквально заново научился ходить.
В психотерапевтический центр ветеран попал месяц назад с жалобами на нарушение сна. Бойца не покидали ночные кошмары. Сейчас Урал проходит как медикаментозное лечение, так и психологическое: музыкальную и физиотерапию, тренинги.
Получить выплату на прохождение реабилитации можно через фонд «Защитники Отечества». Такая помощь предоставляется всем участникам СВО — мобилизованным, контрактникам, добровольцам, если им установлена инвалидность вследствие увечья. Кроме того, можно приобрести протезы верхних и нижних конечностей, слуховые аппараты и кресло-коляски.
Эта мера поддержки была введена минувшим летом по инициативе Радия Хабирова. Возможностью воспользовались уже 6 бойцов. Благодаря такой помощи, многие смогли вернуться к полноценной жизни. Как и для Урала Ибатуллина, это новые шаги к большим переменам.