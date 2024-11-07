В Уфе бойцу СВО фонд «Защитники Отечества» помог пройти бесплатную реабилитацию

В фонде «Защитники Отечества» ветерану СВО помогли пройти бесплатную реабилитацию. Урал Ибатуллин из Учалинского района ушёл на службу в начале спецоперации. Зимой получил ранение ноги и попал в госпиталь. Сейчас боец восстанавливается в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре. Также в фонде ему помогли с оформлением необходимых документов для получения выплат по инвалидности и приобрели протез.

В тот февральский день Урал Ибатуллин со своей группой решил осмотреть территорию вокруг расположения подразделения. Не заметив мину, он наступил на неё и, подорвавшись, потерял левую ступню. С ранением попал в Луганскую клиническую больницу, позже на самолёте его доставили в военный госпиталь в Анапе. На службу солдат ушёл вместе с отцом, однако домой вернулся уже один.

У меня братьев много, как я останусь тут просто, много родственников, друзей, многие к тому моменту уже погибли. Поэтому ни я, ни отец не смогли остаться в стороне. Он поехал на месяц-полтора, чуть попозже меня, и не вернулся, он погиб там.

Урал Ибатуллин, участник СВО

Как и многие тяжелораненые бойцы, Урал не верил, что сможет встать на ноги. Когда солдат лежал в госпитале, с ним связались координаторы фонда «Защитники Отечества». Помогли оформить документы для получения выплат по инвалидности и электронный сертификат на прохождение реабилитации, а также вручили протез, благодаря которому ветеран буквально заново научился ходить.

В психотерапевтический центр ветеран попал месяц назад с жалобами на нарушение сна. Бойца не покидали ночные кошмары. Сейчас Урал проходит как медикаментозное лечение, так и психологическое: музыкальную и физиотерапию, тренинги.

Я каждый день провожу обходы, Урал рассказывает, что сон намного улучшился, сны стали намного приятнее, он высыпается. С утра выходит бодрым из палаты, вижу чаще улыбку на его лице.

Анжелика Заманова, и. о. заведующего психотерапевтическим отделением №2 Республиканского клинического психотерапевтического центра
Фото №1 - В Уфе бойцу СВО фонд «Защитники Отечества» помог пройти бесплатную реабилитацию

Получить выплату на прохождение реабилитации можно через фонд «Защитники Отечества». Такая помощь предоставляется всем участникам СВО — мобилизованным, контрактникам, добровольцам, если им установлена инвалидность вследствие увечья. Кроме того, можно приобрести протезы верхних и нижних конечностей, слуховые аппараты и кресло-коляски.

Установив свою инвалидность, получает электронный сертификат по линии социального фонда России. Он имеет свой номинал. Он обращается в протезное предприятие для получения технических средств и реабилитации, которые у него определены в определённой программе реабилитации. Может случится такая ситуация, что номинала может недостаточно, он может обратиться в филиал фонда и попросить доплату по заявке.

Альвера Зубаирова, заместитель руководителя по социальным сопровождениям филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

Эта мера поддержки была введена минувшим летом по инициативе Радия Хабирова. Возможностью воспользовались уже 6 бойцов. Благодаря такой помощи, многие смогли вернуться к полноценной жизни. Как и для Урала Ибатуллина, это новые шаги к большим переменам.

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