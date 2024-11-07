В Уфе прошел Кубок республики по фигурному катанию на коньках

Для спортсменов из Башкортостана это вторые крупные соревнования в новом сезоне. От результатов зависит попадание в сборную региона и дальнейшее участие в турнирах уже российского уровня.

Каждый номер как произведение искусства. Дарина Галимова уже выступала с этой программой в прошлом сезоне. За лето спортсменка с тренером и хореографом усложнили ее, добавив новые элементы и прыжки. На Кубке республики не обошлось без ошибок в прокате, но основные старты в сезоне еще впереди.

Большие планы на предстоящие первенство округа и всероссийские старты и у Евгении Камаевой. Обладательница второго спортивного разряда на этих соревнованиях сумела попасть в призы.

Для башкирских фигуристов это второй крупный старт в сезоне республиканского уровня. На соревнования в Уфу приехали более 100 спортсменов. Выступали они в личном разряде. Кстати, конкуренция среди спортшкол региона растет. Если еще два года назад на кубок республики приезжали представители семи городов, то теперь к ним прибавились еще воспитанники отделения фигурного катания на коньках из Октябрьского и Кумертау.