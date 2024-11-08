В Уфе прошел круглый стол, посвященный деятельности органов госбезопасности

Студенты и преподаватели вузов встретились с членами Совета ветеранов управления ФСБ. Им рассказали, как создавались органы НКВД в Башкортостане, какие сложности стояли перед сотрудниками в годы Великой Отечественной и как после войны приходилось ловить пособников нацистов.

Для студентов провели экскурсию по музею и ознакомили их с документами и делами, в которых фигурировали нацистские преступники. В частности, речь про Григория Леопольда и Аркадия Гапонова. Они добровольно стали пособниками Вермахта и на территории Украины и Белоруссии в годы войны, будучи полицаями, искали, пытали и расстреливали партизан, мирных жителей, отбирали имущество. Обоих задержали в Туймазинском районе, осудили, приговорив к высшей мере наказания.