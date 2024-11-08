В Башкирии состоялся съезд активистов движения «Без Башкортлар»

Сохранение языка, истории и культуры. В преддверии VI созыва Всемирного курултая башкир в Нефтекамске состоялся съезд активистов движения северо-западных башкир «Без Башкортлар». Мероприятие собрало не только республиканских представителей общественности, активистов и экспертов, но и участников из соседних Удмуртии и Пермского края.
Особое внимание было уделено растущему интересу молодежи к родному языку, истории и культуре своего народа. Делегаты съезда выразили надежду на активизацию работы по сохранению национального наследия. Съезд стал важной площадкой для обмена опытом, формирования новых идей и укрепления связей между активистами северо-западных башкир.