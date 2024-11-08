Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником сотрудников МВД

В этом году мы отмечаем 105-летие образования Министерства внутренних дел по республике. Сердечно поздравляю весь личный состав и наших ветеранов с профессиональным праздником. Благодарю вас за добросовестную службу. Уверен, что мы и впредь будем с честью выполнять свои профессиональные обязанности и достойно нести звание сотрудников органов внутренних дел.

Александр Прядко, министр внутренних дел по Республике Башкортостан