Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником сотрудников МВД
10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В преддверии праздника в МВД по Башкортостану состоялась торжественная церемония награждения сотрудников. Полицейских региона поздравил и глава республики. Радий Хабиров вручил государственные награды отличившимся в службе сотрудникам.
Выступая перед работниками правоохранительных структур, руководитель Башкортостана отметил высокий вклад Министерства внутренних дел в сохранение политической стабильности, укрепление основ государственного строя и гражданского общества.
Вы твёрдо стоите на страже правопорядка, защищаете нашу мирную жизнь. Высокий профессионализм, мужество, принципиальность в работе помогают вам успешно бороться с криминалом, обеспечивать общественный порядок. Полицией в этом году раскрыто свыше 20 тысяч преступлений. У нас с вами общая цель – сохранять политическую стабильность, укреплять основы государственного строя и гражданского общества.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Для сотрудников органов внутренних дел республики это двойной праздник. МВД региона отмечает еще 105-летие со дня своего образования. Поздравить коллег приехали представители прокуратуры, следственного комитета и руководители других правоохранительных структур.
В этом году мы отмечаем 105-летие образования Министерства внутренних дел по республике. Сердечно поздравляю весь личный состав и наших ветеранов с профессиональным праздником. Благодарю вас за добросовестную службу. Уверен, что мы и впредь будем с честью выполнять свои профессиональные обязанности и достойно нести звание сотрудников органов внутренних дел.
Александр Прядко, министр внутренних дел по Республике Башкортостан