В Уфе определят лучшего молодого арматурщика

Состязание профмастерства проходит на слете студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В конкурсе участвуют команды из 9 регионов ПФО, выездное мероприятие собрало более 1000 представителей 14 регионов страны. Для них подготовили насыщенную программу на три дня.

Андрей Ремянников почти собрал арматурный каркас для фундамента. Следовал четко по чертежу, который заранее подготовили эксперты. Студент строго соблюдал расстояние между стержнями, соединяя их проволокой. По словам молодого человека, его конструкция выдержит большие нагрузки и противостоит любым природным воздействиям.

Закончив работу на этой площадке, Андрей спешит на помощь своей команде в другой компетенции. Между тем, перед штукатурами-малярами стоит задача вовремя выровнять двухметровую стену.

Заштукатурить стену — дело не из легких. Здесь важно работать на скорость. Нужно успеть подготовить раствор и нанести смесь ровно. Если этого не сделать, можно испортить работу.

Потому и нужен рядом помощник. Но у Анны Клюкиной его нет. Она представляет удмуртскую делегацию одна, ее напарницы не смогли приехать вместе с ней. Девушка не успевает, но старается изо всех сил. В командах работают по трое: штукатур-маляр, арматурщик и мастер. Успех группы зависит от профессионализма каждого из них. Всего в конкурсе приняли участие представители 9 регионов Приволжского федерального округа.