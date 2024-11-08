В Уфе выпускники школы-студии телерадиоискусства АО ТРК «Башкортостан» получили удостоверения

Слушатели очередного набора школы-студии телерадиоискусства получили удостоверения об успешном завершении обучения. С 29 октября по 8 ноября они постигали основы и секреты работы телерадиоведущих. За время курса с лекциями и тренингами перед слушателями выступили профессиональные ведущие главного телеканала республики и радиоэфира.
Они рассказали о законах успешной коммуникации, помогли найти свой образ и стиль речи. Во время практической части ученики смогли попробовать себя в роли ведущих и брали интервью.
Удостоверения об успешном окончании школы-студии телерадиоискусства слушателям вручил директор телерадиокомпании «Башкортостан». Рустам Зарафутдинов отметил, что полученные знания будут полезны не только в профессиональной деятельности, но и в обычной жизни. Повышение квалификации также прошли и действующие сотрудники БСТ.