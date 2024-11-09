Волонтёры из Башкирии доставили очередной гумконвой в зону СВО

От крема до стройматериалов и внедорожников. Волонтеры из Уфы, Белорецка и Нефтекамска привезли в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. В сборе необходимого по заявкам бойцов приняли участие как неравнодушные граждане, так и предприятия республики.
Не только мясо, но и морозильные камеры для хранения продуктов питания привезли в расположение полка «Башкортостан» волонтёры республики. Бойцы помогают оперативно разгрузить гумпомощь, в которую также вошли столь необходимые масксети, запчасти и зимние колеса для автомобилей. В отдельной фуре — стройматериалы и личные посылки от родных.
Вся гуманитарная помощь, будь то районного или республиканского масштаба, формируется по заявкам самих военнослужащих. Конвои ходят регулярно, по несколько раз в месяц. Для военнослужащих это не только поддержка тыла. Говорят, когда приезжают земляки, чувствуешь себя как дома. Просят передать приветы и слова благодарности.
В целях безопасности гумконвой разделяется и приезжает на позиции в разное время. Последний грузовик разгружают ночью. Среди уже традиционного содержания груза передают посылки от Ассоциации полицейских.
Среди прочего бойцам передали легковые внедорожники и мотоциклы для оперативного выполнения поставленных задач. Техника на передовой необходима. Победа будет за нами, уверены добровольцы Башкортостана. И поддержка тыла приближает этот день.