Волонтёры из Башкирии доставили очередной гумконвой в зону СВО

От крема до стройматериалов и внедорожников. Волонтеры из Уфы, Белорецка и Нефтекамска привезли в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. В сборе необходимого по заявкам бойцов приняли участие как неравнодушные граждане, так и предприятия республики.

Не только мясо, но и морозильные камеры для хранения продуктов питания привезли в расположение полка «Башкортостан» волонтёры республики. Бойцы помогают оперативно разгрузить гумпомощь, в которую также вошли столь необходимые масксети, запчасти и зимние колеса для автомобилей. В отдельной фуре — стройматериалы и личные посылки от родных.

Пока мы едины, мы непобедимы. Всё, что от нас требуется, мы всё делаем, помогаем. Мы огромная сила, и победа будет за нами. Павел Симаков, волонтёр

Вся гуманитарная помощь, будь то районного или республиканского масштаба, формируется по заявкам самих военнослужащих. Конвои ходят регулярно, по несколько раз в месяц. Для военнослужащих это не только поддержка тыла. Говорят, когда приезжают земляки, чувствуешь себя как дома. Просят передать приветы и слова благодарности.

Спасибо Белорецку и всем, кто о нас помнит и заботится. Спасибо кондитерской фабрике и пружинному заводу за помощь. позывной «Топаз»

В целях безопасности гумконвой разделяется и приезжает на позиции в разное время. Последний грузовик разгружают ночью. Среди уже традиционного содержания груза передают посылки от Ассоциации полицейских.

Объединились с городами, возим вместе теперь. Нашим батальонам привозим гуманитарку и десантникам. Ильнур Мухаметов, председатель ассоциации ветеранов и военнослужащих запаса пограничных войск г. Нефтекамска