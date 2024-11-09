Звёзды российского кино сыграют в фильме об Уфе

В башкирской столице стартовали съёмки игровой короткометражки. Среди участников кинопроизводства — актёры сериалов «Молодежка», «Универ», фильмов «Брестская крепость» и «Бой с тенью». А ещё в работе задействованы студенты Первого Башкирского кинокампуса.

Какое же кино об Уфе да без башкирского колорита. И прилавок с мёдом, и даже логотип микрофона наших коллег с городского телеканала. Вот только главный герой — молодой корреспондент — мало знает культуру родного края, мечтая уехать в более крупный город. Для актёра Тагира Султанова, который, к слову, родился в Уфе, знакомы эти переживания.

То, что главные роли играют уроженцы Башкортостана, — принципиальная задумка команды. Среди остальных персонажей — уже другие российские актёры. Например, звезда нового сезона сериала «Молодёжка» Вячеслав Паршин.

Съёмки фильма организованы в рамках Первого Башкирского кинокампуса. Это образовательный практикум для желающих освоить азы кинопроизводства. Под руководством опытных режиссёров и артистов они изучали теорию. Теперь применяют свои знания на практике.

Пользуясь своим кинообразом, Виктору Косареву приходится следить и за порядком на площадке, время от времени отгоняя зевак. В первый съёмочный день не обошлось и без сюрпризов, которые преподнесла погода.