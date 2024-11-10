В Уфе обсудили планы по реконструкции улицы Пугачева

В Уфе прошла встреча, на которой обсуждали планы по реконструкции улицы Пугачева. В ней принимали участие представители дорожных служб и активные жители района. Глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов сообщил, что от горожан поступило около 20 вопросов, главным из которых стало строительство дороги.

Фото №1 - В Уфе обсудили планы по реконструкции улицы Пугачева

Также обсуждались вопросы благоустройства набережной, необходимость удаления разросшихся кустарников рядом с гипермаркетом «Лента», а также потребность в поликлинике, полицейском участке, отделениях Сбербанка и почты. Жители подняли вопрос о путанице с названиями остановок в микрорайоне: у них четыре остановки с одинаковым названием «Кузнецовский затон», что вызывает сложности. Ответы на вопросы про маршрутные автобусы дали сотрудники «Башавтотранса».

Нурдавлятов отметил, что микрорайон «Кузнецовский затон» активно развивается и уверен, что после реконструкции улицы это место станет более привлекательным для бизнесменов и арендаторов.

Фото: администрация г.Уфы.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ