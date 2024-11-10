В Уфе обсудили планы по реконструкции улицы Пугачева

В Уфе прошла встреча, на которой обсуждали планы по реконструкции улицы Пугачева. В ней принимали участие представители дорожных служб и активные жители района. Глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов сообщил, что от горожан поступило около 20 вопросов, главным из которых стало строительство дороги.

Также обсуждались вопросы благоустройства набережной, необходимость удаления разросшихся кустарников рядом с гипермаркетом «Лента», а также потребность в поликлинике, полицейском участке, отделениях Сбербанка и почты. Жители подняли вопрос о путанице с названиями остановок в микрорайоне: у них четыре остановки с одинаковым названием «Кузнецовский затон», что вызывает сложности. Ответы на вопросы про маршрутные автобусы дали сотрудники «Башавтотранса».

Нурдавлятов отметил, что микрорайон «Кузнецовский затон» активно развивается и уверен, что после реконструкции улицы это место станет более привлекательным для бизнесменов и арендаторов.