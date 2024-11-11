В Уфе обсудили централизацию бухучета в условиях цифровизации

В Уфе обсудили подходы к централизации учета, а также решение задач в условиях развития цифровой среды. К централизации бухучета госсектора Башкортостан перешел в 2018 году. Конференция собрала на одной площадке представителей региональной и федеральной властей, экспертов в области централизованных бухгалтерий субъектов страны, финансистов и бухгалтеров из 36 регионов России.

В рамках первой секции участники обсудили тенденции развития, лучшие практики и презентовали готовые кейсы. На второй регионы представили свой опыт и поделились решением стоящих перед ними задач.