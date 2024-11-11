В Уфу прибыла автоэкспедиция «100 тысяч километров возможностей»

В Уфу приехали участники рекордной экспедиции «100 тысяч километров возможностей». Команда энтузиастов стартовала в апреле с территории международной выставки «Россия» в Москве. За это время они проехали на отечественных машинах через 74 региона страны. Остались последние 10 тысяч километров.

По словам участников, мировой рекорд протяженности автомаршрута по одной стране, принадлежащий американцам, уже побит. Кроме того, команда везде организует встречи с волонтерами и героями, которые меняют жизнь в своем населенном пункте к лучшему, и собирает их автографы на кузове автомобилей.