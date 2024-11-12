Жители Башкирии смогут увидеть Юпитер рядом с Луной

В ночь с 17 ноября жители Башкирии смогут наблюдать за самой яркой звездой на небе — Юпитером, который будет находиться рядом с Луной.

По информации Уфимского городского планетария, полная Луна появится на востоке в 17:40 по местному времени. Юпитер поднимется над горизонтом через 30 минут. Ночью оба небесных тела будут высоко в созвездии Тельца и будут видны рядом до рассвета. Юпитер исчезнет под солнечными лучами позже, а Луна останется видимой даже в дневное время.