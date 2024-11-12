В Башкирии ожидается похолодание до -14°C

В Башкирии ожидается похолодание. Температура может опуститься до -14°C. 12 ноября ночью и днем будет небольшой снег, на севере —умеренный. На дорогах возможен гололед. Ветер будет западный, с порывами. Ночью температура будет колебаться между -4 и -9°C, а при прояснениях — до -14°C. Днем температура будет от 0 до -5°C.