В Уфе общественники проверяют медучреждения

Члены Общественной палаты республики начали посещать медучреждения. Проверки проходят по федеральному проекту «Здравконтроль». Первыми посетили поликлинику и стационар больницы в Демском районе Уфы.
Сроки получения пациентами медпомощи, наличие очередей, соблюдение прав граждан, оснащение оборудованием, доступность для лиц с ОВЗ, качество питания – проверялось всё. Было рекомендовано уложить вдоль стен тактильные плитки для слабовидящих и незрячих пациентов. Общественники также пообщались с посетителями и сотрудниками медучреждения.
По итогам общественного контроля будет составлена «Дорожная карта» по медицинскому сопровождению людей с ОВЗ. На сайте «Здравконтроля» действуют чаты, где граждане могут задавать разные вопросы по поводу получения медпомощи. До 5 декабря будут проверены поликлиники и больницы в разных точках региона.