В Уфе общественники проверяют медучреждения

Члены Общественной палаты республики начали посещать медучреждения. Проверки проходят по федеральному проекту «Здравконтроль». Первыми посетили поликлинику и стационар больницы в Демском районе Уфы.

Сроки получения пациентами медпомощи, наличие очередей, соблюдение прав граждан, оснащение оборудованием, доступность для лиц с ОВЗ, качество питания – проверялось всё. Было рекомендовано уложить вдоль стен тактильные плитки для слабовидящих и незрячих пациентов. Общественники также пообщались с посетителями и сотрудниками медучреждения.