В Уфе стартовал Российский промышленный форум

Беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, станки и не только. Все это презентовали на Российском промышленном форуме, который начал свою работу в Уфе. Там же Радий Хабиров в режиме телемоста запустил новые индустриальные проекты общей стоимостью более 1 млрд рублей. Глава Башкортостана поблагодарил работников предприятий за весомый вклад в укрепление экономики региона и обозначил задачи, которые необходимо решить для дальнейшего развития.
На выставке все то, чем живет промышленность республики. Что ни стенд – высокие технологии. Участники представили не только оборудование, но и готовую продукцию. В том числе беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Всё это научились делать на башкирских предприятиях.
Традиция промышленного форума – открывать предприятия. Радий Хабиров запустил новые цеха компании «Бурсервис», которая создает оборудование для крупнейших российских и международных нефтегазодобывающих игроков. Это еще почти 150 рабочих мест.
Новую линию запустили и на одном из старейших предприятий – «Туймазытехуглерод». В стране таких всего восемь, где выпускают технический углерод для изготовления резины. Как рассказал руководитель, пока аналогичные заводы закрывались, башкирское предприятие смогло удержаться на плаву и даже модернизироваться.
Как отметил Радий Хабиров, Башкортостан – лидер по количеству и эффективности работы кластеров. Большую роль играет и особая экономическая зона «Алга». Рост промпроизводства в регионе на несколько пунктов выше, чем в среднем по стране.
Все ближе в нашу жизнь заходят роботы. Даже такой робопёс, который пока выполняет команды больше для развлечения, как уверяют дилеры, может быть полезен на производстве, если к нему прикрепить различные манипуляторы. Ну а этот уже вовсю используется на одном уфимском предприятии. Он, конечно, выглядит не так интересно, но зато весьма функционален и способен переносить на себе до 600 килограммов полезной нагрузки.
Здесь же на втором этаже комплекса «Уфа Экспо» начал работу форум легкой промышленности. Церемония открытия началась с показа коллекций современной одежды республиканских производителей и дизайнеров.
В рамках «Легпрома» власти открыли в Туймазинском районе в режиме телемоста швейно-заготовительный цех предприятия «Риапласт». Это компания, которая специализируется на разработке и производстве мягких упаковок для сыпучих материалов и пищевой продукции.
В начале своего пути и основатель собственного бренда Артур Искужин. Непрофессиональный портной начинал с пошива масок во время пандемии. Потом, говорит, затянуло. Постепенно начал шить одежду. Ну а чтобы заработать первый капитал на открытие ателье, даже уехал на заработки в Антарктиду.
В Башкортостане научились шить повседневную и спортивную одежду, школьную форму и спецовку для рабочих. А начиная с 2022-го нарастили компетенции в области пошива формы для военных и силовых структур.
С начала года предприятия отрасли уже произвели продукции на 1,5 млрд рублей больше, чем в предыдущем. Все это только показывает, что каждый новый вызов дает и новые возможности.