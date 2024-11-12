В Уфе стартовал Российский промышленный форум

Беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, станки и не только. Все это презентовали на Российском промышленном форуме, который начал свою работу в Уфе. Там же Радий Хабиров в режиме телемоста запустил новые индустриальные проекты общей стоимостью более 1 млрд рублей. Глава Башкортостана поблагодарил работников предприятий за весомый вклад в укрепление экономики региона и обозначил задачи, которые необходимо решить для дальнейшего развития.

На выставке все то, чем живет промышленность республики. Что ни стенд – высокие технологии. Участники представили не только оборудование, но и готовую продукцию. В том числе беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Всё это научились делать на башкирских предприятиях.

В промышленности республики работают более 52 тысяч человек. Это огромная армия очень высококвалифицированных, профессиональных, очень ответственных людей. И, конечно, мы сегодня благодарим и говорим вам всем спасибо, что даёте возможность действительно развивать основные направления экономики нашей республики. Безусловно, в Республике Башкортостан, как во всех регионах Российской Федерации, существует довольно обширная схема, обширные меры поддержки промышленности. Активно работает Фонд развития промышленности Республики Башкортостан. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Традиция промышленного форума – открывать предприятия. Радий Хабиров запустил новые цеха компании «Бурсервис», которая создает оборудование для крупнейших российских и международных нефтегазодобывающих игроков. Это еще почти 150 рабочих мест.

Новую линию запустили и на одном из старейших предприятий – «Туймазытехуглерод». В стране таких всего восемь, где выпускают технический углерод для изготовления резины. Как рассказал руководитель, пока аналогичные заводы закрывались, башкирское предприятие смогло удержаться на плаву и даже модернизироваться.

Как отметил Радий Хабиров, Башкортостан – лидер по количеству и эффективности работы кластеров. Большую роль играет и особая экономическая зона «Алга». Рост промпроизводства в регионе на несколько пунктов выше, чем в среднем по стране.

Все ближе в нашу жизнь заходят роботы. Даже такой робопёс, который пока выполняет команды больше для развлечения, как уверяют дилеры, может быть полезен на производстве, если к нему прикрепить различные манипуляторы. Ну а этот уже вовсю используется на одном уфимском предприятии. Он, конечно, выглядит не так интересно, но зато весьма функционален и способен переносить на себе до 600 килограммов полезной нагрузки.

Здесь же на втором этаже комплекса «Уфа Экспо» начал работу форум легкой промышленности. Церемония открытия началась с показа коллекций современной одежды республиканских производителей и дизайнеров.

В рамках «Легпрома» власти открыли в Туймазинском районе в режиме телемоста швейно-заготовительный цех предприятия «Риапласт». Это компания, которая специализируется на разработке и производстве мягких упаковок для сыпучих материалов и пищевой продукции.

Кроме пошива одежды, мы продолжаем возрождать народные промыслы, декоративно-прикладное искусство. И я с огромным удовольствием наблюдаю, что ассортимент этих изделий с каждым годом растёт. Также мне всегда хотелось, чтобы у нас появлялись компетенции в области пошива обуви, кожевенного производства. Мы ещё находимся в начале пути, но тем не менее уже многое вместе сделали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В начале своего пути и основатель собственного бренда Артур Искужин. Непрофессиональный портной начинал с пошива масок во время пандемии. Потом, говорит, затянуло. Постепенно начал шить одежду. Ну а чтобы заработать первый капитал на открытие ателье, даже уехал на заработки в Антарктиду.

В Башкортостане научились шить повседневную и спортивную одежду, школьную форму и спецовку для рабочих. А начиная с 2022-го нарастили компетенции в области пошива формы для военных и силовых структур.