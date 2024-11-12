В Уфе в Межвузовском кампусе будут привлекать кадры в науку

Как привлечь кадры в науку, образование и экономику, обсудили на выездном заседании Дискуссионного клуба, которое прошло в стенах Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Участники мероприятия узнали о мерах поддержки, способствующих развитию непрерывной карьеры, обсудили, как реализовать личностный потенциал и то, как выявить, воспитать и привести к работодателю талантливого специалиста.
В обсуждении неразрывной связи «Школа-вуз-работодатель» приняли участие первый замминистра образования республики, представители благотворительных фондов, преподаватели, студенты и аспиранты вузов республики. Также в режиме видеоконференцсвязи к заседанию присоединились ведущие специалисты разных сфер деятельности. Они поделились практиками вовлечения активных ребят в сферу науки и образования.