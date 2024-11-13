В Уфе главы трёх районов Башкирии встретились со студентами-земляками

В Уфе руководители администраций Дюртюлинского, Стерлибашевского и Баймакского районов встретились со студентами-земляками. Общение прошло на площадке молодежного пространства «Йэшлек House».

Вопросы задавались самые разные: учеба, трудоустройство в родном районе, организация землячества в башкирской столице. Руководители муниципалитетов в свою очередь рассказали о создаваемой в районе инфраструктуре, возможностях развития для молодежи, программах поддержки. Такие встречи проходят регулярно, и главная цель – привлечение кадров в районы.