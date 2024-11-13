В Башкирии участникам СВО станет проще получить земельные участки

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли решение упростить процедуру получения земельных участков участниками специальной военной операции.
Соответствующие изменения в закон "О регулировании земельных отношений в РБ" будут приняты на пленарном заседании уже в ноябре этого года.
– В нашей республике героям спецоперации предоставляются в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, – пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Соответствующее право имеют бойцы, удостоенные звания «Герой России» или награжденные орденами РФ. В случае гибели героя от ран или заболевания, полученного в ходе участия в спецоперации, правом на землю могут воспользоваться члены семьи. На практике при реализации права на землю возникают затруднения технического характера. Факт участия в СВО приходится подтверждать, представляя различные документы. Бумажная волокита отнимает время. Предлагаемые изменения упростят для людей эту процедуру. Минземимущества республики сможет самостоятельно запрашивать сведения в Министерстве обороны Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Как отмечает Константин Толкачев, принятие закона окажет положительный эффект на скорость предо
Напомним, в Башкирии желающие подписать контракт с Министерством обороны России могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Добавим, в октябре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Согласно указу, мобилизованные, заключившие контракт с минобороны после 10 ноября 2023 года, получат дополнительную выплату 100 тыс. рублей. Также с октября 2023 года минимальный оклад бойцов вырос до 210 тысяч рублей. Кроме того, контрактники могут рассчитывать на единоразовую выплату от минобороны в размере 195 тысяч рублей, а меценаты Уфы и ряда других городов республики выплачивают единовременно 100 тыс. рублей. Таким образом, воины-контрактники получат единовременную выплату более 400 тыс. рублей.