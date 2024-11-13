В Башкирии лучшему комбайнеру вручили автомобиль

«Лада Гранта» за лучшие показатели. Житель Бураевского района победил в конкурсе «Лучший комбайнер». Соревновались сильнейшие машинисты, добившиеся наивысших результатов по уборке зерновых культур. Зульфат Ахметгалиев получил главный приз – автомобиль.

Зульфат Шарифгалиевич из деревни Мамады Бураевского района 40 лет в сельском хозяйстве. О победе в конкурсе «Лучший комбайнер» он узнал на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства. Там ему и вручили приз – ключи от новой «Лады Гранты».

В поле работаю трактористом. Всю жизнь. С 84-го года. Никуда не выезжал, всю жизнь пахал. Меня позвали в Бураево. Там я и узнал. Мою фамилию назвали, я вышел, и мне машину дали, я был рад. Зульфат Ахметгалиев, тракторист-механизатор

Комбайнер живет с отцом и супругой. Рита Ахметгалиева следит за очагом и свекром. Ему 93 года. Шарифгали Ахметгалиевич в молодости тоже был трактористом. По его стопам пошел и сын.

В молодости тоже трактористом был. Потом на тракторе что-то случилось, он получил ушиб, бросил и стал скотником. У меня двое детей – дочь и сын. Четверо внуков. Часто здесь собираются. Зульфат Ахметгалиев, тракторист-механизатор

Сельхозпредприятие, в котором работает тракторист-механизатор, существует с 1928 года. Кооператив занимается животноводством и зерноводством. Ежегодно сотрудники занимают призовые места по производству продукции и качественному проведению весенне-полевых работ. Зульфат Шарифгалиевич за прошедший год убрал более 700 гектаров земли.