В Башкирии лучшему комбайнеру вручили автомобиль

«Лада Гранта» за лучшие показатели. Житель Бураевского района победил в конкурсе «Лучший комбайнер». Соревновались сильнейшие машинисты, добившиеся наивысших результатов по уборке зерновых культур. Зульфат Ахметгалиев получил главный приз – автомобиль.
Зульфат Шарифгалиевич из деревни Мамады Бураевского района 40 лет в сельском хозяйстве. О победе в конкурсе «Лучший комбайнер» он узнал на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства. Там ему и вручили приз – ключи от новой «Лады Гранты».
Комбайнер живет с отцом и супругой. Рита Ахметгалиева следит за очагом и свекром. Ему 93 года. Шарифгали Ахметгалиевич в молодости тоже был трактористом. По его стопам пошел и сын.
Сельхозпредприятие, в котором работает тракторист-механизатор, существует с 1928 года. Кооператив занимается животноводством и зерноводством. Ежегодно сотрудники занимают призовые места по производству продукции и качественному проведению весенне-полевых работ. Зульфат Шарифгалиевич за прошедший год убрал более 700 гектаров земли.
Сейчас Зульфат Ахметгалиев занят оформлением документов на автомобиль. И скоро они с супругой смогут ездить в гости к детям и внукам в райцентр на новой «Ладе Гранте».