Новая улица Генерала Кусимова появится в уфимской Деме

В Дёмском районе Уфы идет строительство новой улицы Генерала Кусимова. По информации городской администрации, планируется создать 4-полосную дорогу длиной 1,5 километра. В настоящий момент подрядчики занимаются подготовительными работами: снимают верхний слой почвы и формируют насыпь для дороги.

Следующим шагом станет установка ливневой канализации и обновление системы водоснабжения. Весной начнётся укладка асфальтобетона, а также будут сооружены широкие тротуары и установлено освещение. По сведениям городских властей, создание улицы Генерала Кусимова существенно улучшит транспортное сообщение и сделает передвижение по Дёме более удобным и безопасным.