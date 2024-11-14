Ещё один талант из Уфы принял участие в шоу «Умнее всех»

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным способностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры очки конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.