Выплаты участникам СВО, получившим инвалидность, повысили до 4 млн рублей

До 4 миллионов рублей увеличили разовую выплату участникам спецоперации. Указом Владимира Путина единовременная компенсация будет выдана тем бойцам, которые получили инвалидность из-за ранения. Так, военнослужащим с тяжелыми травмами полагается выплата в 3 миллиона рублей, с легкими – один миллион. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч.