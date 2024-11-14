Выплаты участникам СВО, получившим инвалидность, повысили до 4 млн рублей

До 4 миллионов рублей увеличили разовую выплату участникам спецоперации. Указом Владимира Путина единовременная компенсация будет выдана тем бойцам, которые получили инвалидность из-за ранения. Так, военнослужащим с тяжелыми травмами полагается выплата в 3 миллиона рублей, с легкими – один миллион. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч.
Как отмечается в официальном документе, если увечье произошло с 24 февраля 2022 года и до вступления указа в силу, то разовая выплата производится фондом «Защитники Отечества» с учетом единовременной выплаты при ранении.
Напомним, в Башкортостане действуют более 40 мер поддержки участников СВО. Опыт республики в этом направлении изучают в других регионах России.