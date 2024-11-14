В Уфе стартовал форум «Взаимодействие бизнеса и налоговых органов»

Проблем на самом деле много. Прежде всего они связаны с неправильной трактовкой налогового законодательства и непониманием сегодняшних реалий. Например, привлечение самозанятых, дробление бизнеса, использование недобросовестных контрагентов, неправильное оформление сделок между взаимозависящими лицами. А партнёры, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии, они как раз те, кто всегда стоит рядом с бизнесом, которые помогают разобраться, помогают выжить, развиваться.

Дмитрий Ряховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации /г. Москва/