В Уфе стартовал форум «Взаимодействие бизнеса и налоговых органов»

Открытый диалог. В Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан стартовал межрегиональный налоговый форум «Взаимодействие бизнеса и налоговых органов». Главная тема повестки – изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Предприниматели смогли задать свои вопросы лучшим налоговым юристам и консультантам страны, которых пригласили в Уфу, а также представителям региональных властей. По мнению экспертов, форум является оптимальной мерой подготовки бизнеса к предстоящим переменам. И, что немаловажно, не единственной: вся система ТПП проводит комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам налоговой реформы.

Для наших предприятий это очень важно, оно вступает в действие с нового года. Сегодня здесь более 150 предприятий, в зале нет свободных мест. Мы пригласили серьёзных экспертов, сотрудников Управления федеральной налоговой службы России и Москвы. В целом Торгово-промышленная палата Российской Федерации и мы как регионы участвовали в формировании данных новшеств на законодательном уровне, участвовали во многих сессиях.

Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Проблем на самом деле много. Прежде всего они связаны с неправильной трактовкой налогового законодательства и непониманием сегодняшних реалий. Например, привлечение самозанятых, дробление бизнеса, использование недобросовестных контрагентов, неправильное оформление сделок между взаимозависящими лицами. А партнёры, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии, они как раз те, кто всегда стоит рядом с бизнесом, которые помогают разобраться, помогают выжить, развиваться.

Дмитрий Ряховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации /г. Москва/

Предприниматели узнали из первых уст о предстоящих налоговых новшествах, в числе которых – НДС на упрощённую систему налогообложения, дифференцированный НДФЛ и налог на прибыль 25%. Кроме того, эксперты поделились секретами правильного выбора инструментов для структурирования бизнеса, чтобы не попасть под налоговую проверку в следующем году. Благодаря интерактивному формату участники смогли задать актуальные вопросы и найти пути их решения в ходе живой дискуссии. А сам форум предложили проводить на постоянной основе.

У нас в ТПП много департаментов по работе с членами палаты – правовой департамент, юридический департамент. И все они оказывают содействие в решении всех вопросов, которые возникают. Все наши члены по любым вопросам могут обращаться к нам. Как раз мы являемся тем связующим звеном между бизнесом и властью, чтобы помогать не только решать проблемы, но и отвечать на вопросы, которые на сегодняшний день возникают.

Инна Разумикина, вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан
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