В Уфе стартовал форум «Взаимодействие бизнеса и налоговых органов»

Открытый диалог. В
Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан стартовал межрегиональный
налоговый форум «Взаимодействие бизнеса и налоговых органов». Главная тема
повестки – изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 1
января 2025 года.
Предприниматели смогли
задать свои вопросы лучшим налоговым юристам и консультантам страны, которых
пригласили в Уфу, а также представителям региональных властей. По мнению
экспертов, форум является оптимальной мерой подготовки бизнеса к предстоящим
переменам. И, что немаловажно, не единственной: вся система ТПП проводит
комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам налоговой реформы.
Для
наших предприятий это очень важно, оно вступает в действие с нового года.
Сегодня здесь более 150 предприятий, в зале нет свободных мест. Мы пригласили
серьёзных экспертов, сотрудников Управления федеральной налоговой службы России
и Москвы. В целом Торгово-промышленная палата Российской Федерации и мы как
регионы участвовали в формировании данных новшеств на законодательном уровне,
участвовали во многих сессиях.Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан
Проблем
на самом деле много. Прежде всего они связаны с неправильной трактовкой
налогового законодательства и непониманием сегодняшних реалий. Например,
привлечение самозанятых, дробление бизнеса, использование недобросовестных
контрагентов, неправильное оформление сделок между взаимозависящими лицами. А
партнёры, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии, они как раз те, кто
всегда стоит рядом с бизнесом, которые помогают разобраться, помогают выжить,
развиваться.Дмитрий Ряховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации /г. Москва/
Предприниматели узнали
из первых уст о предстоящих налоговых новшествах, в числе которых – НДС на упрощённую
систему налогообложения, дифференцированный НДФЛ и налог на прибыль 25%. Кроме
того, эксперты поделились секретами правильного выбора инструментов для
структурирования бизнеса, чтобы не попасть под налоговую проверку в следующем
году. Благодаря интерактивному формату участники смогли задать актуальные
вопросы и найти пути их решения в ходе живой дискуссии. А сам форум предложили
проводить на постоянной основе.
У
нас в ТПП много департаментов по работе с членами палаты – правовой
департамент, юридический департамент. И все они оказывают содействие в решении
всех вопросов, которые возникают. Все наши члены по любым вопросам могут
обращаться к нам. Как раз мы являемся тем связующим звеном между бизнесом и
властью, чтобы помогать не только решать проблемы, но и отвечать на вопросы,
которые на сегодняшний день возникают.Инна Разумикина, вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан